Écarté des courts pour soigner une bles­sure au dos qui le suit depuis Roland‐Garros, Arthur Fils va devoir prendre une nouvelle fois son mal en patience.

Initialement aligné sur l’ATP 250 de Hong Kong se tenant du 5 au 11 janvier prochain, le Français a fina­le­ment déclaré forfait pour son tournoi de reprise.

Un énième coup dur pour le 42e joueur mondial qui n’a plus disputé de matchs depuis le Masters 1000 de Toronto.

🚨 OFFICIEL ! Arthur Fils déclare forfait pour l’ATP 250 d’Hong-Kong la semaine prochaine. ❌🇫🇷



Le Français repousse à nouveau sa reprise, à deux semaines du début de l’Open d’Australie… pic.twitter.com/GeSCpoHOxn — Avantage Tennis 🎾 (@AvantageTennis_) January 2, 2026

Le bilan médical de Fils commence à inquiéter, alors que l’Open d’Australie approche à grands pas (du 18 janvier au 2 février).