Écarté des courts pour soigner une blessure au dos qui le suit depuis Roland‐Garros, Arthur Fils va devoir prendre une nouvelle fois son mal en patience.
Initialement aligné sur l’ATP 250 de Hong Kong se tenant du 5 au 11 janvier prochain, le Français a finalement déclaré forfait pour son tournoi de reprise.
Un énième coup dur pour le 42e joueur mondial qui n’a plus disputé de matchs depuis le Masters 1000 de Toronto.
Le bilan médical de Fils commence à inquiéter, alors que l’Open d’Australie approche à grands pas (du 18 janvier au 2 février).
Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 13:12