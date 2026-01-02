AccueilATPNouvelle tuile pour Arthur Fils en ce début de saison 2026
Jean Muller
Par Jean Muller

Écarté des courts pour soigner une bles­sure au dos qui le suit depuis Roland‐Garros, Arthur Fils va devoir prendre une nouvelle fois son mal en patience. 

Initialement aligné sur l’ATP 250 de Hong Kong se tenant du 5 au 11 janvier prochain, le Français a fina­le­ment déclaré forfait pour son tournoi de reprise. 

Un énième coup dur pour le 42e joueur mondial qui n’a plus disputé de matchs depuis le Masters 1000 de Toronto.

Le bilan médical de Fils commence à inquiéter, alors que l’Open d’Australie approche à grands pas (du 18 janvier au 2 février).

Publié le vendredi 2 janvier 2026 à 13:12

