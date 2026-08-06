Les fans de tennis et notamment ceux de Jannik Sinner peuvent souffler un grand coup.
Alors que l’Italien a été contraint de passer une série de tests suite à une douleur persistante au niveau du genou, nos confrères de la Gazzetta dello Sport rapportent que tous les feux sont au vert pour le numéro 1 mondial, qui s’est même récemment entraîné à haute intensité sur les courts de Monte‐Carlo.
Ginocchio ok, consigliata un po’ di fisioterapia, allenamenti ad alta intensita’. La situazione #Sinner #tennis @Gazzetta_it @FedeCocchi https://t.co/qlseN9z0Ay— Luigi Ansaloni (@LuigiAnsaloni) August 6, 2026
« Hier (mercredi), Jannik Sinner enchaînait les coups à l’entraînement au Country Club de Monte‐Carlo ; aujourd’hui (jeudi), il devrait terminer sa période de préparation et s’organiser pour partir dimanche en direction de l’Ohio, comme cela était prévu dès la fin de Wimbledon avec son équipe. Ceux qui ont vu le n° 1 mondial à l’œuvre font état d’une séance intense, à plein rythme, signe que les douleurs au genou droit ne sont pas préoccupantes. Vendredi dernier, Jannik s’était rendu à un centre médical pour un contrôle de son articulation enflammée et, mardi, accompagné de son équipe, il était arrivé à Milan pour rencontrer son physiothérapeute, qui lui a fait passer une série de soins de kinésithérapie et a rassuré le joueur, qui est reparti immédiatement pour Monte‐Carlo le cœur léger », a écrit le journal italien dans son dernier article consacré à Jannik Sinner.
Plus de peur que de mal…
Publié le jeudi 6 août 2026 à 19:09