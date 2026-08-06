Les fans de tennis et notam­ment ceux de Jannik Sinner peuvent souf­fler un grand coup.

Alors que l’Italien a été contraint de passer une série de tests suite à une douleur persis­tante au niveau du genou, nos confrères de la Gazzetta dello Sport rapportent que tous les feux sont au vert pour le numéro 1 mondial, qui s’est même récem­ment entraîné à haute inten­sité sur les courts de Monte‐Carlo.

« Hier (mercredi), Jannik Sinner enchaî­nait les coups à l’en­traî­ne­ment au Country Club de Monte‐Carlo ; aujourd’hui (jeudi), il devrait terminer sa période de prépa­ra­tion et s’or­ga­niser pour partir dimanche en direc­tion de l’Ohio, comme cela était prévu dès la fin de Wimbledon avec son équipe. Ceux qui ont vu le n° 1 mondial à l’œuvre font état d’une séance intense, à plein rythme, signe que les douleurs au genou droit ne sont pas préoc­cu­pantes. Vendredi dernier, Jannik s’était rendu à un centre médical pour un contrôle de son arti­cu­la­tion enflammée et, mardi, accom­pagné de son équipe, il était arrivé à Milan pour rencon­trer son physio­thé­ra­peute, qui lui a fait passer une série de soins de kiné­si­thé­rapie et a rassuré le joueur, qui est reparti immé­dia­te­ment pour Monte‐Carlo le cœur léger », a écrit le journal italien dans son dernier article consacré à Jannik Sinner.

Plus de peur que de mal…