Si Novak Djokovic reste le dernier membre du Big 3 en acti­vité, et qu’il détient la plupart des grands records du tennis, le Dr Rob Wilson, profes­seur de finance spor­tive appli­quée à l’université de Sheffield Hallam, estime dans des propos rapportés par Tennis365 que le Serbe restera toujours derrière Roger Federer et Rafael Nadal dans la « course commerciale ».

« Novak Djokovic a dépassé Roger Federer et Rafael Nadal en termes de victoires en Grand Chelem, mais je ne pense pas qu’il atteindra jamais leur niveau en termes de noto­riété publique et de contrats de spon­so­ring. Pour l’ins­tant, Djokovic n’a pas le même niveau dans ce domaine. Il sera inté­res­sant de voir comment la jeune vague de talents comme Carlos Alcaraz riva­li­sera avec lui, car Federer et Nadal se sont affrontés, puis Djokovic et Murray dans une moindre mesure ».