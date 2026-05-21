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« Novak Djokovic a peut‐être commis des erreurs, mais je ne connais personne dans le monde du tennis qui dise du mal de lui », affirme José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que beau­coup se deman­daient l’an dernier s’il venait de disputer le dernier match de sa carrière à Roland‐Garros, après avoir embrassé sa main puis touché la terre battue pari­sienne au moment de quitter le court à la suite de sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales, Novak Djokovic est bien de retour Porte d’Auteuil cette année.

À bientôt 39 ans, le Serbe tentera de décro­cher à Paris un 25e titre du Grand Chelem histo­rique, porté par un public fran­çais parti­cu­liè­re­ment chaleu­reux à son égard depuis quelques jours. 

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X, a d’ailleurs tenu à saluer la person­na­lité du cham­pion serbe :

« Je ne connais personne dans le monde du tennis qui dise du mal de Djokovic. PERSONNE. C’est un type formi­dable. Il a peut‐être commis des erreurs, comme tout le monde, mais il a un cœur bon et généreux. »

Profitons de Nole autant que nous pouvons…

Publié le jeudi 21 mai 2026 à 08:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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