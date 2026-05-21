Alors que beau­coup se deman­daient l’an dernier s’il venait de disputer le dernier match de sa carrière à Roland‐Garros, après avoir embrassé sa main puis touché la terre battue pari­sienne au moment de quitter le court à la suite de sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales, Novak Djokovic est bien de retour Porte d’Auteuil cette année.

À bientôt 39 ans, le Serbe tentera de décro­cher à Paris un 25e titre du Grand Chelem histo­rique, porté par un public fran­çais parti­cu­liè­re­ment chaleu­reux à son égard depuis quelques jours.

Le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X, a d’ailleurs tenu à saluer la person­na­lité du cham­pion serbe :

« Je ne connais personne dans le monde du tennis qui dise du mal de Djokovic. PERSONNE. C’est un type formi­dable. Il a peut‐être commis des erreurs, comme tout le monde, mais il a un cœur bon et généreux. »

No conozco nadie que esté dentro del mundo del tenis que hable mal de Djokovic.



NADIE.



Es un tipazo.



Habrá come­tido sus errores, como todo el mundo, pero el corazón que tiene es bueno y gene­roso.



Esto pasó un año en Roland Garros con un reco­ge­pe­lotas. pic.twitter.com/rIPLlZznre https://t.co/ZgV6xQKLUw — José Morón (@jmgmoron) May 20, 2026

Profitons de Nole autant que nous pouvons…