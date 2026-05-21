Alors que beaucoup se demandaient l’an dernier s’il venait de disputer le dernier match de sa carrière à Roland‐Garros, après avoir embrassé sa main puis touché la terre battue parisienne au moment de quitter le court à la suite de sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales, Novak Djokovic est bien de retour Porte d’Auteuil cette année.
À bientôt 39 ans, le Serbe tentera de décrocher à Paris un 25e titre du Grand Chelem historique, porté par un public français particulièrement chaleureux à son égard depuis quelques jours.
Le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur X, a d’ailleurs tenu à saluer la personnalité du champion serbe :
« Je ne connais personne dans le monde du tennis qui dise du mal de Djokovic. PERSONNE. C’est un type formidable. Il a peut‐être commis des erreurs, comme tout le monde, mais il a un cœur bon et généreux. »
No conozco nadie que esté dentro del mundo del tenis que hable mal de Djokovic.— José Morón (@jmgmoron) May 20, 2026
NADIE.
Es un tipazo.
Habrá cometido sus errores, como todo el mundo, pero el corazón que tiene es bueno y generoso.
Esto pasó un año en Roland Garros con un recogepelotas. pic.twitter.com/rIPLlZznre https://t.co/ZgV6xQKLUw
Profitons de Nole autant que nous pouvons…
Publié le jeudi 21 mai 2026 à 08:02