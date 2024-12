Avant d’ac­com­pa­gner Juan Martin Del Potro une dernière fois sur le court pour un ultime adieu au tennis devant les fans argen­tins, ce dimanche à Buenos Aires, Novak Djokovic s’est longue­ment exprimé en confé­rence de presse sur la carrière de son ancien rival.

Et forcé­ment, le Serbe a évoqué les nombreuses bles­sures qui ont fina­le­ment mis un terme de manière trop précoce à la carrière du lauréat de l’US Open 2009.

« Sa carrière est légen­daire, mais je pense, et tout le monde ici est d’ac­cord, qu’il n’a pas eu de chance avec les bles­sures et que sa carrière aurait certai­ne­ment pu être meilleure s’il n’avait pas été blessé au genou. J’ai eu des bles­sures graves, mais pas aussi malchan­ceuses que lui. Les bles­sures sont le plus grand rival d’un athlète profes­sionnel. Lorsque vous n’êtes pas en bonne santé, vous ne pouvez pas faire ce à quoi vous consa­crez votre vie. C’est triste tout ce que j’ai vu avec Delpo. »