Novak Djokovic entame ce lundi sa 375e semaine en tête du clas­se­ment ATP, une semaine après être revenu au sommet suite à sa 10e victoire à l’Open d’Australie.

S’il reste numéro un mondial encore trois semaines, ce qui semble une forma­lité, le Serbe deviendra alors le joueur, hommes et femmes confondus, ayant passé le plus de temps sur le trône du tennis mondial, surpas­sant ainsi le record déjà phéno­ménal de Steffi Graf et de ses 377 semaines.

Pour rappel, le Serbe est inscrit sur l’ATP 500 de Dubaï qui aura lieu du 27 février au 4 mars 2023.