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Novak Djokovic adoubé par une légende du foot­ball : « Il a dépassé Roger Federer et Rafael Nadal et il continue à jouer. À 38 ans, il se déplace comme un joueur de 25 ans »

Par
Thomas S
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Vainqueur de la Coupe du Monde avec l’Allemagne en 2014 ou encore six fois lauréat de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich et le Real Madrid, Toni Kroos est ce qu’on appelle une légende vivante du foot­ball et du sport en général. 

Présent ce lundi soir à Madrid pour la céré­monie des trophées Laureus où il a reçu le prix de l’ins­pi­ra­tion spor­tive de l’année des mains de Novak Djokovic, l’an­cien milieu de terrain n’a pas tari d’éloges au sujet de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem lors de son passage devant la presse. 

« J’admire énor­mé­ment Djokovic ; c’est un sportif qui a accompli tant de choses, qui a dépassé Roger et Rafa en nombre de titres et qui continue à concourir. J’admire la façon dont il prend soin de son corps : il a déjà 38 ans et se déplace comme un joueur de tennis de 25 ans. Tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière est spectaculaire. »

Publié le mardi 21 avril 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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