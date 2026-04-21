Vainqueur de la Coupe du Monde avec l’Allemagne en 2014 ou encore six fois lauréat de la Ligue des Champions avec le Bayern Munich et le Real Madrid, Toni Kroos est ce qu’on appelle une légende vivante du foot­ball et du sport en général.

Présent ce lundi soir à Madrid pour la céré­monie des trophées Laureus où il a reçu le prix de l’ins­pi­ra­tion spor­tive de l’année des mains de Novak Djokovic, l’an­cien milieu de terrain n’a pas tari d’éloges au sujet de l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem lors de son passage devant la presse.

« Admiro muchí­simo a Djokovic, es un depor­tista que ha conse­guido tantas cosas, ha pasado a Roger y Rafa en títulos y sigue compi­tiendo. Admiro la forma en la que cuida su cuerpo, ya tiene 38 años y se mueve como un tenista de 25. Es espec­ta­cular todo lo que ha hecho en su… pic.twitter.com/w1imFMSexb — ESPN Tenis (@ESPNtenis) April 20, 2026

« J’admire énor­mé­ment Djokovic ; c’est un sportif qui a accompli tant de choses, qui a dépassé Roger et Rafa en nombre de titres et qui continue à concourir. J’admire la façon dont il prend soin de son corps : il a déjà 38 ans et se déplace comme un joueur de tennis de 25 ans. Tout ce qu’il a accompli au cours de sa carrière est spectaculaire. »