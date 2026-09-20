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Novak Djokovic : « Ai‐je pris sous mon aile des jeunes joueurs ? Je pense que tous ceux qui suivent le tennis, Sinner et Alcaraz, vous connaissez leur façon de jouer, non ? Vous connaissez leurs styles ? À qui ressemblent‐ils ? »

Par
Thomas S
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Dans le prochain épisode du podcast Cold as balls de l’hu­mou­riste améri­cain Kevin Hart, Novak Djokovic sera l’in­vité. Une inter­view décalée où les spor­tifs de haut niveau s’ex­priment depuis un bain de glace.

Sur Instagram, un extrait de cet échange a été relayé pour le teaser. Questionné sur son rôle de mentor auprès des jeunes joueurs du circuit, l’homme aux 24 titres en Grand Chelem estime avoir influencé Jannik Sinner et Carlos Alcaraz dans leur façon de jouer.

Hart : « Avez‐vous pris sous votre aile certains des jeunes joueurs ? »

Djokovic : « Je pense que tous ceux qui suivent le tennis, Sinner et Alcaraz, vous connaissez leur façon de jouer, non ? Vous connaissez leurs styles ? À qui ressemblent‐ils ? 

Hart : À toi ? 

Djokovic : « Donc, pour moi, c’est le plus beau des compliments ».

Hart : « À toi, je suis très sérieux. »

Djokovic : « Si j’ai réussi à marquer les esprits, j’en suis heureux parce que c’est juste­ment le but. »

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 10:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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