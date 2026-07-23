Novak Djokovic a multiplié les prises de parole à l’occasion de la sortie de son documentaire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video.
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem, encore demi‐finaliste de Wimbledon à 39 ans, a notamment évoqué sa fin de carrière.
‼️ NOVAK DJOKOVIC HABLÓ SOBRE SU RETIRO— ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 17, 2026
« No hay duda de que está más cerca que nunca » pic.twitter.com/68M7NK3eLJ
« Pour moi, c’est fantastique d’écouter les légendes du passé, de voir à quel point elles respectent ce sport et comment elles abordent la période qui suit leur carrière. J’ai toujours le sentiment de pouvoir concourir au plus haut niveau, et les résultats le prouvent. Je peux encore rester un peu actif de temps en temps, mais le moment approche, il ne fait aucun doute qu’il est plus proche que jamais. Andre Agassi, l’une des grandes légendes, a déclaré dans mon documentaire : ‘Je ne sais pas quand viendra la fin pour Novak, mais je suis absolument certain que lorsqu’elle viendra, ça se fera très vite’, et je pense qu’il a raison et j’y réfléchis beaucoup. J’ai moi aussi eu ces pensées et je ne pense pas qu’il existe une manière parfaite de prendre sa retraite. »
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 08:20