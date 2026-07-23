Novak Djokovic a multi­plié les prises de parole à l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem, encore demi‐finaliste de Wimbledon à 39 ans, a notam­ment évoqué sa fin de carrière.

‼️ NOVAK DJOKOVIC HABLÓ SOBRE SU RETIRO



« No hay duda de que está más cerca que nunca » pic.twitter.com/68M7NK3eLJ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 17, 2026

« Pour moi, c’est fantas­tique d’écouter les légendes du passé, de voir à quel point elles respectent ce sport et comment elles abordent la période qui suit leur carrière. J’ai toujours le senti­ment de pouvoir concourir au plus haut niveau, et les résul­tats le prouvent. Je peux encore rester un peu actif de temps en temps, mais le moment approche, il ne fait aucun doute qu’il est plus proche que jamais. Andre Agassi, l’une des grandes légendes, a déclaré dans mon docu­men­taire : ‘Je ne sais pas quand viendra la fin pour Novak, mais je suis abso­lu­ment certain que lorsqu’elle viendra, ça se fera très vite’, et je pense qu’il a raison et j’y réflé­chis beau­coup. J’ai moi aussi eu ces pensées et je ne pense pas qu’il existe une manière parfaite de prendre sa retraite. »