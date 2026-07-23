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Novak Djokovic : « Andre Agassi a dit cette phrase sur ma fin de carrière et je pense qu’il a raison »

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic a multi­plié les prises de parole à l’oc­ca­sion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video. 

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem, encore demi‐finaliste de Wimbledon à 39 ans, a notam­ment évoqué sa fin de carrière. 

« Pour moi, c’est fantas­tique d’écouter les légendes du passé, de voir à quel point elles respectent ce sport et comment elles abordent la période qui suit leur carrière. J’ai toujours le senti­ment de pouvoir concourir au plus haut niveau, et les résul­tats le prouvent. Je peux encore rester un peu actif de temps en temps, mais le moment approche, il ne fait aucun doute qu’il est plus proche que jamais. Andre Agassi, l’une des grandes légendes, a déclaré dans mon docu­men­taire : ‘Je ne sais pas quand viendra la fin pour Novak, mais je suis abso­lu­ment certain que lorsqu’elle viendra, ça se fera très vite’, et je pense qu’il a raison et j’y réflé­chis beau­coup. J’ai moi aussi eu ces pensées et je ne pense pas qu’il existe une manière parfaite de prendre sa retraite. »

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 08:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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