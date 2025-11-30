Présent au Qatar pour le Grand Prix de Formule 1, Novak Djokovic a lâché une vraie confes­sion au pilote de l’équipe anglaise McLaren, Lando Norris.

« J’essaie de recons­truire mon corps pour pouvoir riva­liser avec les meilleurs », a expliqué le Serbe à celui qui est pour l’ins­tant en tête du clas­se­ment des pilotes.

Cela confirme bien que le Serbe va vrai­ment tenter un exploit à Melbourne où il a déjà soulevé le titre dix fois. Son dernier trophée date de 2023.

Évidemment, quand Nole parle des meilleurs, il s’agit d’Alcaraz et Sinner. À noter que le Serbe sera tête de série 4 et qu’il sera donc « protégé » jusqu’en demi‐finale.