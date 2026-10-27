Comme souvent, Novak Djokovic s’est montré très bavard lors de son passage devant la presse avant ses débuts sur l’ATP 500 de Bâle où il sera opposé au Français Ugo Humbert ce mercredi.

Et après avoir évoqué sa forme actuelle, proche de 100%, ou encore la retraite de Stan Wawrinka, le Serbe a fait part de son grand objectif, outre le Masters de Turin, pour les semaines à venir : l’Open d’Australie, où il s’est déjà imposé à 10 reprises. Et visi­ble­ment, une 11e fois ne serait pas de trop.

« Concernant mon programme après la fin de saison, je vais disputer le tournoi d’exhibition du Six Kings Slam en Arabie saou­dite, fin décembre (du 27 au 30). Ensuite, en 2027, je suis sûr à 100 % que je serai à l’Open d’Australie, et je verrai bien si je parti­cipe ou non à un tournoi avant. Je pren­drai cette déci­sion en accord avec mon équipe. Pour l’instant, l’objectif est de terminer la saison du mieux possible. »