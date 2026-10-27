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Novak Djokovic annonce la couleur pour 2027 : « Je suis sûr à 100 % que je serai là‐bas »

Par
Thomas S
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Comme souvent, Novak Djokovic s’est montré très bavard lors de son passage devant la presse avant ses débuts sur l’ATP 500 de Bâle où il sera opposé au Français Ugo Humbert ce mercredi. 

Et après avoir évoqué sa forme actuelle, proche de 100%, ou encore la retraite de Stan Wawrinka, le Serbe a fait part de son grand objectif, outre le Masters de Turin, pour les semaines à venir : l’Open d’Australie, où il s’est déjà imposé à 10 reprises. Et visi­ble­ment, une 11e fois ne serait pas de trop. 

« Concernant mon programme après la fin de saison, je vais disputer le tournoi d’exhibition du Six Kings Slam en Arabie saou­dite, fin décembre (du 27 au 30). Ensuite, en 2027, je suis sûr à 100 % que je serai à l’Open d’Australie, et je verrai bien si je parti­cipe ou non à un tournoi avant. Je pren­drai cette déci­sion en accord avec mon équipe. Pour l’instant, l’objectif est de terminer la saison du mieux possible. »

Publié le mardi 27 octobre 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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