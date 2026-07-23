Après son esca­pade à New‐York pour la présen­ta­tion de son prochain docu­men­taire où il a croisé une pléiade de stars du sport mondial, Novak Djokovic a décidé de s’en­voler pour la Croatie.

Visiblement en vacances avant d’en­tamer sa prépa­ra­tion pour l’US Open, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a été aperçu en compa­gnie de personnes plutôt impor­tantes du monde du foot­ball, dont la légende du foot­ball croate, Luka Modric, ballon d’or 2018, son compa­triote Matteo Kovacic, et l’ac­tuel président de l’UEFA, le Slovène, Aleksander Ceferin.

When Novak Djokovic vaca­tioned with Luka Modric in Croatia. 🇷🇸🇭🇷 pic.twitter.com/xTDZCInYzT — Danny (@DjokovicFan_) July 23, 2026

Une photo qui pèse, comme l’on dit.