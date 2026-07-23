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Novak Djokovic aperçu en vacances avec du très beau monde

Par
Thomas S
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Après son esca­pade à New‐York pour la présen­ta­tion de son prochain docu­men­taire où il a croisé une pléiade de stars du sport mondial, Novak Djokovic a décidé de s’en­voler pour la Croatie.

Visiblement en vacances avant d’en­tamer sa prépa­ra­tion pour l’US Open, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a été aperçu en compa­gnie de personnes plutôt impor­tantes du monde du foot­ball, dont la légende du foot­ball croate, Luka Modric, ballon d’or 2018, son compa­triote Matteo Kovacic, et l’ac­tuel président de l’UEFA, le Slovène, Aleksander Ceferin. 

Une photo qui pèse, comme l’on dit. 

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 18:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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