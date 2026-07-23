Après son escapade à New‐York pour la présentation de son prochain documentaire où il a croisé une pléiade de stars du sport mondial, Novak Djokovic a décidé de s’envoler pour la Croatie.
Visiblement en vacances avant d’entamer sa préparation pour l’US Open, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a été aperçu en compagnie de personnes plutôt importantes du monde du football, dont la légende du football croate, Luka Modric, ballon d’or 2018, son compatriote Matteo Kovacic, et l’actuel président de l’UEFA, le Slovène, Aleksander Ceferin.
When Novak Djokovic vacationed with Luka Modric in Croatia. 🇷🇸🇭🇷 pic.twitter.com/xTDZCInYzT— Danny (@DjokovicFan_) July 23, 2026
Une photo qui pèse, comme l’on dit.
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 18:38