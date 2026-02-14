Devenu un « paria » dans son pays à qui il a telle­ment donné, Novak Djokovic ne rate pas une occa­sion pour préciser son statut actuel et mettre en diffi­culté le gouver­ne­ment serbe. En marge d’un tournoi de basket de l’Etoile Rouge de Belgrade, il a donc enfoncé le club comme le rappelle nos amis de Sportklub.

« Je me sens comme un Grec, mais je dois encore apprendre le grec. Je ne maîtrise pas encore très bien la langue, ce n’est pas facile. Mon objectif pour cette saison est de rester en bonne santé et heureux »

Après son forfait pour le tournoi de Doha, on ne connaît pas vrai­ment la date du retour du Serbe sur les courts.