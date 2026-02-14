Devenu un « paria » dans son pays à qui il a tellement donné, Novak Djokovic ne rate pas une occasion pour préciser son statut actuel et mettre en difficulté le gouvernement serbe. En marge d’un tournoi de basket de l’Etoile Rouge de Belgrade, il a donc enfoncé le club comme le rappelle nos amis de Sportklub.
« Je me sens comme un Grec, mais je dois encore apprendre le grec. Je ne maîtrise pas encore très bien la langue, ce n’est pas facile. Mon objectif pour cette saison est de rester en bonne santé et heureux »
Après son forfait pour le tournoi de Doha, on ne connaît pas vraiment la date du retour du Serbe sur les courts.
Publié le samedi 14 février 2026 à 08:20