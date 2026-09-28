Si pas grande monde n’aurait misé sur la présence de Novak Djokovic sur l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre) il y a encore quelques semaines, force est de constater que le Serbe avait hâte de revenir sur un tournoi qu’il a remporté six fois en six participations, dont la dernière en 2015.
Si l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem n’est évidemment plus le même joueur, qu’il est désormais âgé de 39 ans et qu’il prend le risque de briser son impressionnante invincibilité dans la capitale chinoise, il a fait part d’une certaine confiance lors de son passage en conférence de presse d’avant tournoi. Extrait.
Q. C’est la première fois que nous vous voyons depuis l’US Open. Comment vous sentez‐vous physiquement en ce moment ? Comment se sont déroulées ces deux dernières semaines pour vous ?
NOVAK DJOKOVIC : Oui, je me sens bien pour l’instant. On verra bien. Évidemment, c’est complètement différent de disputer un match officiel par rapport aux sets ou aux séances d’entraînement. Mais pour l’instant, tout va bien. Comme je l’ai dit, j’avais hâte de venir en Chine, comme toujours. Mon palmarès sur le sol chinois parle de lui‐même. Savoir cela m’apporte aussi cette confiance dont j’ai vraiment besoin. Oui, dans l’ensemble, tout se passe très bien jusqu’à présent, tant au niveau physique que de mes sensations et de mon jeu.
Publié le lundi 28 septembre 2026 à 13:47