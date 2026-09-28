Si pas grande monde n’au­rait misé sur la présence de Novak Djokovic sur l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre) il y a encore quelques semaines, force est de constater que le Serbe avait hâte de revenir sur un tournoi qu’il a remporté six fois en six parti­ci­pa­tions, dont la dernière en 2015.

Si l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem n’est évidem­ment plus le même joueur, qu’il est désor­mais âgé de 39 ans et qu’il prend le risque de briser son impres­sion­nante invin­ci­bi­lité dans la capi­tale chinoise, il a fait part d’une certaine confiance lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi. Extrait.

Q. C’est la première fois que nous vous voyons depuis l’US Open. Comment vous sentez‐vous physi­que­ment en ce moment ? Comment se sont dérou­lées ces deux dernières semaines pour vous ?

NOVAK DJOKOVIC : Oui, je me sens bien pour l’instant. On verra bien. Évidemment, c’est complè­te­ment diffé­rent de disputer un match offi­ciel par rapport aux sets ou aux séances d’entraînement. Mais pour l’instant, tout va bien. Comme je l’ai dit, j’avais hâte de venir en Chine, comme toujours. Mon palmarès sur le sol chinois parle de lui‐même. Savoir cela m’apporte aussi cette confiance dont j’ai vrai­ment besoin. Oui, dans l’ensemble, tout se passe très bien jusqu’à présent, tant au niveau physique que de mes sensa­tions et de mon jeu.