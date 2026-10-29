Tout sourit à Arthur Fils.
Après avoir vu deux de ses poursuivants s’incliner dans la course au Masters de Turin, Frances Tiafoe et Rafael Jodar, le Français vient de bénéficier d’un nouveau coup de pouce avec la défaite ce jeudi soir de Novak Djokovic en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle.
Le Serbe, battu en trois sets par un impressionnant Jan Lennard Struff (6−7, 7–5, 7–6, en 2h35 de jeu), vient de laisser passer de précieux points à une qualification pour le tournoi des maîtres, son objectif avoué de cette fin de saison.
Une magnifique aubaine pour Fils, qui sera opposé à Taylor Fritz ce vendredi en quarts de finale à Vienne. Il faudrait à présent un véritable cataclysme pour que le protégé de Goran Ivanisevic ne se qualifie pas pour la première fois de sa carrière sur ce tournoi prestigieux réunissant les huit meilleurs joueurs de la saison.
Le classement en direct de la Race To Turin est disponible ici.
Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 21:57