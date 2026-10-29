Tout sourit à Arthur Fils.

Après avoir vu deux de ses pour­sui­vants s’in­cliner dans la course au Masters de Turin, Frances Tiafoe et Rafael Jodar, le Français vient de béné­fi­cier d’un nouveau coup de pouce avec la défaite ce jeudi soir de Novak Djokovic en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle.

Le Serbe, battu en trois sets par un impres­sion­nant Jan Lennard Struff (6−7, 7–5, 7–6, en 2h35 de jeu), vient de laisser passer de précieux points à une quali­fi­ca­tion pour le tournoi des maîtres, son objectif avoué de cette fin de saison.

Massive Win ! 👏



The moment @Struffitennis defeated Djokovic to reach the quarter‐finals in Basel 🤝#SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/pBZiDPF4zj — ATP Tour (@atptour) October 29, 2026

Une magni­fique aubaine pour Fils, qui sera opposé à Taylor Fritz ce vendredi en quarts de finale à Vienne. Il faudrait à présent un véri­table cata­clysme pour que le protégé de Goran Ivanisevic ne se qualifie pas pour la première fois de sa carrière sur ce tournoi pres­ti­gieux réunis­sant les huit meilleurs joueurs de la saison.

Le clas­se­ment en direct de la Race To Turin est dispo­nible ici.