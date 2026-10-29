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Novak Djokovic battu, Arthur Fils aux portes du Masters de Turin !

Par
Thomas S
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Tout sourit à Arthur Fils.

Après avoir vu deux de ses pour­sui­vants s’in­cliner dans la course au Masters de Turin, Frances Tiafoe et Rafael Jodar, le Français vient de béné­fi­cier d’un nouveau coup de pouce avec la défaite ce jeudi soir de Novak Djokovic en huitièmes de finale de l’ATP 500 de Bâle.

Le Serbe, battu en trois sets par un impres­sion­nant Jan Lennard Struff (6−7, 7–5, 7–6, en 2h35 de jeu), vient de laisser passer de précieux points à une quali­fi­ca­tion pour le tournoi des maîtres, son objectif avoué de cette fin de saison.

Une magni­fique aubaine pour Fils, qui sera opposé à Taylor Fritz ce vendredi en quarts de finale à Vienne. Il faudrait à présent un véri­table cata­clysme pour que le protégé de Goran Ivanisevic ne se qualifie pas pour la première fois de sa carrière sur ce tournoi pres­ti­gieux réunis­sant les huit meilleurs joueurs de la saison.

Le clas­se­ment en direct de la Race To Turin est dispo­nible ici.

Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 21:57

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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