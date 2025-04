Présent ce lundi soir à Madrid pour les trophées Laureus où il a eu l’hon­neur de remettre le prix de meilleur sportif de l’année au perchiste, Arnaud Duplantis, Novak Djokovic a été inter­rogé sur l’état de sa moti­va­tion depuis que ses deux grands rivaux, Roger Federer et Rafael Nadal, ont pris leur retraite.

Et visi­ble­ment, le Serbe en a encore dans la tête et la raquette. « Peut‐être, mais si je n’étais pas motivé, je ne serais pas là, je ne joue­rais plus. J’aurais déjà rangé ma raquette. Je ressens toujours le désir de jouer, la passion de la compé­ti­tion est toujours là. J’espère pousser plus loin. Les tour­nois du Grand Chelem sont des tour­nois où j’ai plus de moti­va­tion pour bien faire. »