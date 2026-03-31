Forfait pour les Masters 1000 de Miami et de Monte‐Carlo, Novak Djokovic a pris le temps de répondre aux questions de Vanity Fair Italie.
Et après avoir révélé le moment de sa carrière qu’il aimerait revivre encore et encore, reconnu avec beaucoup d’humilité qu’il avait quand même des regrets, malgré une carrière et un palmarès hors du commun, puis évoqué le succès du tennis italien, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a répondu à une question philosophique.
Question : « À cette étape de votre vie, avez‐vous l’impression que le temps passe vite ou lentement ? »
Novak Djokovic : « C’est une bonne question. Je pense qu’il passe globalement assez vite, et ce n’est pas seulement mon impression : beaucoup de gens me disent que, par rapport à il y a 15 ou 20 ans, le temps semble filer à toute allure. Peut‐être étais‐je plus jeune et le temps n’avait‐il pas autant d’impact sur mon esprit qu’aujourd’hui. »
Publié le mardi 31 mars 2026 à 09:22