Forfait pour les Masters 1000 de Miami et de Monte‐Carlo, Novak Djokovic a pris le temps de répondre aux ques­tions de Vanity Fair Italie.

Et après avoir révélé le moment de sa carrière qu’il aime­rait revivre encore et encore, reconnu avec beau­coup d’humilité qu’il avait quand même des regrets, malgré une carrière et un palmarès hors du commun, puis évoqué le succès du tennis italien, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a répondu à une ques­tion philosophique.

Question : « À cette étape de votre vie, avez‐vous l’im­pres­sion que le temps passe vite ou lentement ? »

Novak Djokovic : « C’est une bonne ques­tion. Je pense qu’il passe globa­le­ment assez vite, et ce n’est pas seule­ment mon impres­sion : beau­coup de gens me disent que, par rapport à il y a 15 ou 20 ans, le temps semble filer à toute allure. Peut‐être étais‐je plus jeune et le temps n’avait‐il pas autant d’im­pact sur mon esprit qu’aujourd’hui. »