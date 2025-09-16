Lors de son podcast avec Jay Shetty, enre­gistré avant l’US Open, Novak Djokovic s’est confié sur la pers­pec­tive de la fin de sa carrière.

« J’ai toujours essayé de réflé­chir à des choses en dehors du tennis, surtout au cours des 12 à 15 dernières années. J’ai entendu des joueurs de tennis et des athlètes parler des diffi­cultés qu’ils ont rencon­trées sur le plan mental après leur carrière, surtout s’ils n’étaient pas préparés à cette tran­si­tion. Je pense qu’on ne peut jamais être tout à fait prêt pour cela. Oui, ce sera un jour triste pour moi lorsque je quit­terai le tennis, ce sera très émou­vant, je le sais, mais ce dont je parle, c’est l’adré­na­line que procure le sport – il faut la redi­riger, la cana­liser autre­ment », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Sportklub.