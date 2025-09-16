Lors de son podcast avec Jay Shetty, enregistré avant l’US Open, Novak Djokovic s’est confié sur la perspective de la fin de sa carrière.
« J’ai toujours essayé de réfléchir à des choses en dehors du tennis, surtout au cours des 12 à 15 dernières années. J’ai entendu des joueurs de tennis et des athlètes parler des difficultés qu’ils ont rencontrées sur le plan mental après leur carrière, surtout s’ils n’étaient pas préparés à cette transition. Je pense qu’on ne peut jamais être tout à fait prêt pour cela. Oui, ce sera un jour triste pour moi lorsque je quitterai le tennis, ce sera très émouvant, je le sais, mais ce dont je parle, c’est l’adrénaline que procure le sport – il faut la rediriger, la canaliser autrement », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Sportklub.
Publié le mardi 16 septembre 2025 à 12:25