Appelé le « paradis du tennis », ou « cinquième Grand Chelem », situé dans le désert de Californie, le Masters 1000 d’Indian Wells est très apprécié des joueurs, et notam­ment de Novak Djokovic.

S’il n’y a plus brillé depuis son dernier titre sur place en 2016, et qu’il notam­ment été battu au troi­sième tour par Luca Nardi en 2024 et dès son entrée en lice par Botic van de Zandschulp en 2025, le Serbe reste un grand fan de ce tournoi.

« Je suis content d’être de retour aux États‐Unis, et à Indian Wells, évidem­ment l’un des deux tour­nois du Sunshine Double (avec Miami). J’ai connu pas mal de succès dans ce tournoi, et ça a toujours été l’un de mes tour­nois préférés. Je pense que je ne suis pas le seul joueur à appré­cier le beau temps, les instal­la­tions, l’emplacement, la proxi­mité de Los Angeles, l’une des meilleures villes à visiter, et l’his­toire de l’évé­ne­ment, le paradis du tennis. C’est vrai­ment le paradis du tennis ici, il porte bien son nom. Vous savez, je m’amuse bien et j’es­père faire un bon tournoi. »

Absent depuis sa finale perdue contre Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie le 1er février dernier, Djokovic va retrouver la compé­ti­tion face au Polonais Kamil Majchrzak (57e mondial) ce samedi à Indian Wells.