Appelé le « paradis du tennis », ou « cinquième Grand Chelem », situé dans le désert de Californie, le Masters 1000 d’Indian Wells est très apprécié des joueurs, et notamment de Novak Djokovic.
S’il n’y a plus brillé depuis son dernier titre sur place en 2016, et qu’il notamment été battu au troisième tour par Luca Nardi en 2024 et dès son entrée en lice par Botic van de Zandschulp en 2025, le Serbe reste un grand fan de ce tournoi.
« Je suis content d’être de retour aux États‐Unis, et à Indian Wells, évidemment l’un des deux tournois du Sunshine Double (avec Miami). J’ai connu pas mal de succès dans ce tournoi, et ça a toujours été l’un de mes tournois préférés. Je pense que je ne suis pas le seul joueur à apprécier le beau temps, les installations, l’emplacement, la proximité de Los Angeles, l’une des meilleures villes à visiter, et l’histoire de l’événement, le paradis du tennis. C’est vraiment le paradis du tennis ici, il porte bien son nom. Vous savez, je m’amuse bien et j’espère faire un bon tournoi. »
Absent depuis sa finale perdue contre Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie le 1er février dernier, Djokovic va retrouver la compétition face au Polonais Kamil Majchrzak (57e mondial) ce samedi à Indian Wells.
Publié le samedi 7 mars 2026 à 12:58