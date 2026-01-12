Alors que l’Open d’Australie débutera ce dimanche 18 janvier, la question revient sans cesse chez la plupart des observateurs de la petite balle jaune : Novak Djokovic peut‐il remporter le tournoi, et donc un 25e Grand Chelem, malgré le poids des années (39 ans en mai prochain) et la présence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Si notre confrère, Benoît Maylin, peine à y croire, il a quand même tenu à rendre hommage au Serbe pour sa capacité à s’adapter et à innover.
Alors ? Le 25e ou pas ?— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) January 12, 2026
Parce qu’il n’y a que ça qui motive Djokovic à mettre son short.
Devenir le seul, l’unique, avec 25 titres du Grand Chelem.
Et ça fait 16 ans qu’il construit son corps et son esprit pour y parvenir.
« Qu’est‐ce que va nous faire Novak Djokovic en 2026 ? En résumé, peut‐il s’envoyer un tournoi du Grand Chelem l’année de ses 39 ans ? Cela semble impossible mais on parle de Novak, celui qui explore depuis 2010 tous les domaines pour se régénérer. Il a d’abord banni le gluten de sa vie, puis la viande. Il ne boit que de l’eau chaude et s’envoie un verre de jus de céleri à jeun après ses sept heures de dodo obligatoires. Il fait tous les jours un quart d’heure de méditation de pleine conscience. Il a tenté les longs câlins avec Pepe Imaz qui prêchait l’amour et la paix. Il a mis des gants congelés à des changements de côté. Il s’est même collé un bidule nanotechnologique sur la poitrine. Et là, en 2026, il a embauché un toubib, spécialiste en bio‐mécanique. Limite le Novak il va bientôt voler. Parce que c’est cela Djokovic, le Léonard de Vinci du tennis. Préparer à créer l’incroyable, c’est‐à‐dire gagner un 25e titre du Grand Chelem. Alors, qui le croit capable d’un tel exploit ? En tout cas, pas moi. »
Publié le lundi 12 janvier 2026 à 14:48