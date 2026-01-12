AccueilATP"Novak Djokovic, c'est celui qui explore tous les domaines pour se régénérer....
« Novak Djokovic, c’est celui qui explore tous les domaines pour se régé­nérer. Il a d’abord banni le gluten de sa vie, puis la viande. Il ne boit que de l’eau chaude et s’en­voie un verre de jus de céleri à jeun après ses sept heures de dodo obli­ga­toires », explique Benoît Maylin

Alors que l’Open d’Australie débu­tera ce dimanche 18 janvier, la ques­tion revient sans cesse chez la plupart des obser­va­teurs de la petite balle jaune : Novak Djokovic peut‐il remporter le tournoi, et donc un 25e Grand Chelem, malgré le poids des années (39 ans en mai prochain) et la présence de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

Si notre confrère, Benoît Maylin, peine à y croire, il a quand même tenu à rendre hommage au Serbe pour sa capa­cité à s’adapter et à innover. 

« Qu’est‐ce que va nous faire Novak Djokovic en 2026 ? En résumé, peut‐il s’en­voyer un tournoi du Grand Chelem l’année de ses 39 ans ? Cela semble impos­sible mais on parle de Novak, celui qui explore depuis 2010 tous les domaines pour se régé­nérer. Il a d’abord banni le gluten de sa vie, puis la viande. Il ne boit que de l’eau chaude et s’en­voie un verre de jus de céleri à jeun après ses sept heures de dodo obli­ga­toires. Il fait tous les jours un quart d’heure de médi­ta­tion de pleine conscience. Il a tenté les longs câlins avec Pepe Imaz qui prêchait l’amour et la paix. Il a mis des gants congelés à des chan­ge­ments de côté. Il s’est même collé un bidule nano­tech­no­lo­gique sur la poitrine. Et là, en 2026, il a embauché un toubib, spécia­liste en bio‐mécanique. Limite le Novak il va bientôt voler. Parce que c’est cela Djokovic, le Léonard de Vinci du tennis. Préparer à créer l’in­croyable, c’est‐à‐dire gagner un 25e titre du Grand Chelem. Alors, qui le croit capable d’un tel exploit ? En tout cas, pas moi. »

Publié le lundi 12 janvier 2026 à 14:48

