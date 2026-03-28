Forfait pour les Masters 1000 de Miami et de Monte‐Carlo, Novak Djokovic a pris le temps de répondre aux ques­tions de Vanity Fair Italie.

Et après avoir révélé le moment de sa carrière qu’il aime­rait revivre encore et encore, puis reconnu avec beau­coup d’humilité qu’il avait quand même des regrets, malgré une carrière et un palmarès hors du commun, le Serbe, inter­rogé sur le succès actuel du tennis italien, a fait une véri­table décla­ra­tion d’amour à ce pays.

Question : « C’est une période faste pour le tennis italien, vous avez un lien fort avec l’Italie : en quoi les Italiens sont‐ils meilleurs que les autres ? »

Novak Djokovic : « Beaucoup de choses ! L’Italie est le pays le plus impor­tant de l’his­toire de l’hu­ma­nité sur cette planète. Une nation aimée pour tant de choses évidentes comme l’his­toire, la culture, la musique, la cuisine, les voitures, la mode : l’hé­ri­tage que l’Italie a créé et offre au monde est extra­or­di­naire. J’ai eu, au cours de ma carrière, une rela­tion parti­cu­lière avec les Italiens, j’ai travaillé et je travaille avec des Italiens dans mon équipe, je suis fier de parler italien, qui est l’une des plus belles langues. Il y a tant à admirer, y compris en ce qui concerne notre sport : ce que l’Italie a accompli ces 10 à 15 dernières années, avec ses succès en tennis masculin et féminin, est admi­rable. Elle est actuel­le­ment en tête et toutes mes féli­ci­ta­tions vont aux personnes qui ont contribué à ce succès. Mais je pour­rais parler de l’Italie pendant des heures ! ».