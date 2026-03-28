Forfait pour les Masters 1000 de Miami et de Monte‐Carlo, Novak Djokovic a pris le temps de répondre aux questions de Vanity Fair Italie.
Et après avoir révélé le moment de sa carrière qu’il aimerait revivre encore et encore, puis reconnu avec beaucoup d’humilité qu’il avait quand même des regrets, malgré une carrière et un palmarès hors du commun, le Serbe, interrogé sur le succès actuel du tennis italien, a fait une véritable déclaration d’amour à ce pays.
Question : « C’est une période faste pour le tennis italien, vous avez un lien fort avec l’Italie : en quoi les Italiens sont‐ils meilleurs que les autres ? »
Novak Djokovic : « Beaucoup de choses ! L’Italie est le pays le plus important de l’histoire de l’humanité sur cette planète. Une nation aimée pour tant de choses évidentes comme l’histoire, la culture, la musique, la cuisine, les voitures, la mode : l’héritage que l’Italie a créé et offre au monde est extraordinaire. J’ai eu, au cours de ma carrière, une relation particulière avec les Italiens, j’ai travaillé et je travaille avec des Italiens dans mon équipe, je suis fier de parler italien, qui est l’une des plus belles langues. Il y a tant à admirer, y compris en ce qui concerne notre sport : ce que l’Italie a accompli ces 10 à 15 dernières années, avec ses succès en tennis masculin et féminin, est admirable. Elle est actuellement en tête et toutes mes félicitations vont aux personnes qui ont contribué à ce succès. Mais je pourrais parler de l’Italie pendant des heures ! ».
Publié le samedi 28 mars 2026 à 12:25