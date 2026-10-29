Invité à se prononcer sur Stan Wawrinka, qui vient officiellement de mettre fin à sa carrière suite à sa défaite au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, Novak Djokovic a rendu un magnifique hommage au Suisse, contre qui il s’est incliné en finale de Roland‐Garros 2015 et de l’US Open 2016.
« Stan était avant tout une personne formidable. Quelqu’un que j’apprécie et respecte profondément. Un type exceptionnel, toujours très amical et sociable. Il avait tout pour lui. L’un des meilleurs joueurs de ces 20 ou 30 dernières années. Il mérite donc d’être honoré. Il est digne de tous les honneurs. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.