Invité à se prononcer sur Stan Wawrinka, qui vient offi­ciel­le­ment de mettre fin à sa carrière suite à sa défaite au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, Novak Djokovic a rendu un magni­fique hommage au Suisse, contre qui il s’est incliné en finale de Roland‐Garros 2015 et de l’US Open 2016.

« Stan était avant tout une personne formi­dable. Quelqu’un que j’ap­précie et respecte profon­dé­ment. Un type excep­tionnel, toujours très amical et sociable. Il avait tout pour lui. L’un des meilleurs joueurs de ces 20 ou 30 dernières années. Il mérite donc d’être honoré. Il est digne de tous les honneurs. »



























