Accueil ATP

Novak Djokovic : « C’est l’un des meilleurs joueurs de ces 20 ou 30 dernières années »

Par
Thomas S
-

Invité à se prononcer sur Stan Wawrinka, qui vient offi­ciel­le­ment de mettre fin à sa carrière suite à sa défaite au premier tour de l’ATP 500 de Bâle, Novak Djokovic a rendu un magni­fique hommage au Suisse, contre qui il s’est incliné en finale de Roland‐Garros 2015 et de l’US Open 2016. 

« Stan était avant tout une personne formi­dable. Quelqu’un que j’ap­précie et respecte profon­dé­ment. Un type excep­tionnel, toujours très amical et sociable. Il avait tout pour lui. L’un des meilleurs joueurs de ces 20 ou 30 dernières années. Il mérite donc d’être honoré. Il est digne de tous les honneurs. »













Publié le jeudi 29 octobre 2026 à 18:18

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥