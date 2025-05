Mercredi dernier dans sa ville natale, Belgrade, Novak Djokovic a parti­cipé à l’inau­gu­ra­tion d’un court de tennis qui porte son nom.

« Le court a été rénové avec un design spécial, célèbre la carrière dub Serbe et le projet a été réalisé en parte­na­riat avec la Fondation Novak Djokovic », explique l’ATP qui rapporte les propos de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem à cette occasion.

« Je suis très heureux que nous puis­sions offrir cela à cette ville et à ce quar­tier qui compte de nombreuses familles et enfants impa­tients de s’es­sayer au tennis. Mon plus grand souhait est que les enfants se sentent complè­te­ment libres, heureux, eux‐mêmes. En tant qu’ath­lète, il n’y a pas de plus grande joie pour moi que de voir de nombreux enfants faire du sport et être dehors. »

Pour rappel, Novak Djokovic a décidé, comme l’année dernière, de parti­ciper à l’ATP 250 de Genève (19 au 25 mai) la semaine précé­dant Roland‐Garros (25 mai au 8 juin). Il affron­tera Marton Fucsovics mercredi pour son entrée en lice en huitièmes de finale.