À l’occasion de la sortie de son documentaire, disponible à partir de ce jeudi 20 août sur Prime Video, Novak Djokovic a donné de nombreuses interviews, et notamment au média espagnol Sport.
Après avoir évoqué tous les sacrifices qu’une vie comme la sienne implique, le Serbe est revenu sur son sacre olympique à Paris en 2024, le dernier grand titre qui manquait à son immense palmarès.
« J’avais 37 ans lorsque j’ai remporté la médaille d’or olympique, et c’était probablement ma dernière chance de décrocher l’or. J’étais tout près du but. J’avais remporté le bronze à Pékin il y a longtemps, en 2008, et j’étais proche du but à chaque édition des Jeux Olympiques, mais je n’arrivais pas à atteindre la finale pour me battre pour l’or. Paris a donc vraiment été un exploit et une expérience incroyables pour moi, sans doute le moment fort de ma vie et de ma carrière, d’autant plus que cela s’est produit à 37 ans, dans ces circonstances, après des épreuves et des tribulations, après avoir échoué à quatre reprises à atteindre la finale des Jeux Olympiques, et en affrontant, à l’époque, le meilleur joueur du monde (Carlos Alcaraz), qui était si jeune mais remportait déjà des tournois du Grand Chelem. C’était donc vraiment merveilleux, quelque chose de tout à fait remarquable pour moi, pour ma famille, de pouvoir avoir ma femme et mes enfants à mes côtés pour vivre cela, pour célébrer cela avec, avec le drapeau de mon pays, la Serbie, sur les épaules le lendemain, en rentrant chez moi. Inoubliable, vraiment quelque chose que l’on vit probablement une seule fois dans sa vie. »
Publié le mercredi 19 août 2026 à 08:54