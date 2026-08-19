À l’occasion de la sortie de son docu­men­taire, dispo­nible à partir de ce jeudi 20 août sur Prime Video, Novak Djokovic a donné de nombreuses inter­views, et notam­ment au média espa­gnol Sport.

Après avoir évoqué tous les sacri­fices qu’une vie comme la sienne implique, le Serbe est revenu sur son sacre olym­pique à Paris en 2024, le dernier grand titre qui manquait à son immense palmarès.

« J’avais 37 ans lorsque j’ai remporté la médaille d’or olym­pique, et c’était proba­ble­ment ma dernière chance de décro­cher l’or. J’étais tout près du but. J’avais remporté le bronze à Pékin il y a long­temps, en 2008, et j’étais proche du but à chaque édition des Jeux Olympiques, mais je n’arrivais pas à atteindre la finale pour me battre pour l’or. Paris a donc vrai­ment été un exploit et une expé­rience incroyables pour moi, sans doute le moment fort de ma vie et de ma carrière, d’autant plus que cela s’est produit à 37 ans, dans ces circons­tances, après des épreuves et des tribu­la­tions, après avoir échoué à quatre reprises à atteindre la finale des Jeux Olympiques, et en affron­tant, à l’époque, le meilleur joueur du monde (Carlos Alcaraz), qui était si jeune mais rempor­tait déjà des tour­nois du Grand Chelem. C’était donc vrai­ment merveilleux, quelque chose de tout à fait remar­quable pour moi, pour ma famille, de pouvoir avoir ma femme et mes enfants à mes côtés pour vivre cela, pour célé­brer cela avec, avec le drapeau de mon pays, la Serbie, sur les épaules le lende­main, en rentrant chez moi. Inoubliable, vrai­ment quelque chose que l’on vit proba­ble­ment une seule fois dans sa vie. »