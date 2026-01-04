Récemment invité d’une émis­sion serbe, Novak Djokovic a pris le temps de revenir sur certains moments de sa carrière.

Notamment inter­rogé sur son incroyable riva­lité avec Roger Federer et Rafael Nadal, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a décrit chacun des membres de ce Big 3 légen­daire, dont lui‐même.

Novak Djokovic compares the Big 3 :



“Federer : The most talented and beau­tiful to watch.

Nadal : The complete oppo­site of Federer. He domi­nated physi­cally.

Myself : Somewhere in between but more of a physical style : sliding, running, and a base­line focus."

« Federer : Le plus talen­tueux et le plus beau à regarder. Nadal : L’exact opposé de Roger. Il domi­nait physi­que­ment. Moi : Quelque part entre les deux mais plus dans un style physique : glis­sades, courses, et une atten­tion parti­cu­lière sur la ligne de fond de court. »