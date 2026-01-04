Récemment invité d’une émission serbe, Novak Djokovic a pris le temps de revenir sur certains moments de sa carrière.
Notamment interrogé sur son incroyable rivalité avec Roger Federer et Rafael Nadal, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a décrit chacun des membres de ce Big 3 légendaire, dont lui‐même.
Novak Djokovic compares the Big 3 :
“Federer : The most talented and beautiful to watch.
Nadal : The complete opposite of Federer. He dominated physically.
Myself : Somewhere in between but more of a physical style : sliding, running, and a baseline focus."
« Federer : Le plus talentueux et le plus beau à regarder. Nadal : L’exact opposé de Roger. Il dominait physiquement. Moi : Quelque part entre les deux mais plus dans un style physique : glissades, courses, et une attention particulière sur la ligne de fond de court. »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 19:45