Novak Djokovic est-il l’homme parfait ? Le gendre idéal ? Déjà très impliqué dans le fonds de soutien global validé par l’ATP, la WTA, l’ITF et les tournois du Grand Chelem, le numéro 1 mondial a très vite compris que cette crise liée au Covid-19 allait durer.

Avec son ami Danilo Petrovic (157ème à l’ATP), ils ont donc chercher des solutions pour que le tennis de haut niveau puisse vivre si le circuit international restait à l’arrêt : « Je suis très conscient des problèmes auxquels sont confrontés de nombreux joueurs de tennis dans mon pays, j’ai été en contact avec beaucoup d’entre eux et je sais qu’il y a de vrais problèmes. Nous avons donc décidé d’élaborer un plan qui les aidera à surmonter cette situation. Six tournois seront joués avec un vrai prize money, des tournois seront organisés pour les juniors et, si nécessaire, je mettrai le matériel nécessaire pour que tout fonctionne. Je remercie également Danilo Petrovic, qui a un rôle fondamental dans la réalisation de ce projet. »

On l’a compris, on se dirige donc vers une Europe où chaque pays aura son propre circuit. Pour l’instant, il ne manque plus que la Suisse et l’Italie pour que la carte du Vieux Continent soit complète.