Lors de son long entretien (voir vidéo), Novak a expliqué que c’est dans son enfance qu’il s’est forgé un caractère de « fer ».
« Dans mon éducation, il n’y avait pas de place pour les émotions ; c’était très sérieux, je devais faire mon travail, réussir, ne pas commettre d’erreurs, etc. Mais je pense que cela vient aussi de mon foyer. j$Je n’avais pas cette relation où en tant qu’enfant je pouvais pleurer dans les bras de mon père, surtout parce que je me sentais pas en sécurité. Donc, je ne devais pas pleurer et être fort. De ce fait, je me suis en quelque sorte renfermé sur moi‐même, au point de ne plus être capable d’exprimer mes émotions »
Publié le mercredi 27 août 2025 à 11:50