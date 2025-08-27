Lors de son long entre­tien (voir vidéo), Novak a expliqué que c’est dans son enfance qu’il s’est forgé un carac­tère de « fer ».

« Dans mon éduca­tion, il n’y avait pas de place pour les émotions ; c’était très sérieux, je devais faire mon travail, réussir, ne pas commettre d’er­reurs, etc. Mais je pense que cela vient aussi de mon foyer. j$Je n’avais pas cette rela­tion où en tant qu’en­fant je pouvais pleurer dans les bras de mon père, surtout parce que je me sentais pas en sécu­rité. Donc, je ne devais pas pleurer et être fort. De ce fait, je me suis en quelque sorte renfermé sur moi‐même, au point de ne plus être capable d’ex­primer mes émotions »