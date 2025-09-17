AccueilATPNovak Djokovic : "Dans notre sport, et ce n'est pas le cas...
Novak Djokovic : « Dans notre sport, et ce n’est pas le cas au foot ou au basket, les joueurs se regardent, les équipes se regardent, et la bataille commence avant le match »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Lors de son podcast avec Jay Shetty, enre­gistré avant l’US Open, Novak Djokovic a évoqué l’une des parti­cu­la­rités du tennis : la proxi­mité entre les joueurs. 

« Nous sommes assis les uns à côté des autres, nous nous échauf­fons les uns à côté des autres avant les grandes finales. Au foot­ball et au basket‐ball, les adver­saires ne se voient pas avant d’en­trer sur le terrain. Dans notre sport, nous nous regar­dons, les équipes se regardent, et la bataille commence déjà à ce moment‐là », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis365.

Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 18:48

