Lors de son podcast avec Jay Shetty, enre­gistré avant l’US Open, Novak Djokovic a évoqué l’une des parti­cu­la­rités du tennis : la proxi­mité entre les joueurs.

« Nous sommes assis les uns à côté des autres, nous nous échauf­fons les uns à côté des autres avant les grandes finales. Au foot­ball et au basket‐ball, les adver­saires ne se voient pas avant d’en­trer sur le terrain. Dans notre sport, nous nous regar­dons, les équipes se regardent, et la bataille commence déjà à ce moment‐là », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis365.