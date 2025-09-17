Lors de son podcast avec Jay Shetty, enregistré avant l’US Open, Novak Djokovic a évoqué l’une des particularités du tennis : la proximité entre les joueurs.
« Nous sommes assis les uns à côté des autres, nous nous échauffons les uns à côté des autres avant les grandes finales. Au football et au basket‐ball, les adversaires ne se voient pas avant d’entrer sur le terrain. Dans notre sport, nous nous regardons, les équipes se regardent, et la bataille commence déjà à ce moment‐là », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem dans des propos relayés par Tennis365.
Publié le mercredi 17 septembre 2025 à 18:48