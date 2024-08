Si Carlos Alcaraz n’est pas en grande forme et Jannik Sinner a admit récem­ment ne pas encore être à 100%, Novak Djokovic quant à lui est de retour à l’en­traî­ne­ment pour préparer l’US Open, et le Serbe semble dans une forme idéale.

En effet, sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on peut constater que Djokovic s’en­traîne désor­mais sans sa genouillère, ce qui veut dire que son genou va mieux que jamais.

🇷🇸 Novak #Djokovic sta prepa­rando gli #UsOpen alle­nan­dosi in questi giorni senza più ginoc­chiera.



C’est certain, Nole ne viendra pas à New York pour faire de la figu­ra­tion : il a un titre à conserver, et il compte bien tout faire pour garder la couronne !