En quête d’un 25e titre du Grand Chelem en cette saison 2025, Novak Djokovic est en train de confirmer ce qu’il avait annoncé en début d’année en parti­ci­pant à davan­tage de tour­nois afin de garder un certain rythme.

Après avoir enchaîné les Masters 1000 d’Indian et de Miami pour la première fois depuis 2019, le Serbe a confirmé sa présence sur celui de Madrid, qui aura lieu du 23 avril au 4 mai.

C’est en tout cas ce qu’a publié l’or­ga­ni­sa­tion du Mutua Madrid Open ce mardi.

🔜 Novak Djokovic is set to return to the #MMOPEN



This will mark @djokernole’s 13th appea­rance in Madrid, having first competed there in 2006, when he began his long and fruitful journey with a victory over Richard Gasquet. Since then, he has claimed the trophy three times… pic.twitter.com/KszPzn2Vg5