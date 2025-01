Alors qu’il devait parti­ciper ce week‐end au premier tour des élimi­na­toires de la Coupe Davis avec la Serbie, opposée au Danemark, Novak Djokovic, victime d’une déchi­rure muscu­laire au niveau de l’ischio‐jambier gauche lors de l’Open d’Australie, a été contraint de déclarer forfait pour cette rencontre.

Une infor­ma­tion tout sauf surpre­nante mais néan­moins problé­ma­tique pour le capi­taine serbe, Viktor Troicki, qui va donc devoir se passer de son meilleur élément pour affronter les Danois emmenés par Holger Rune.

Come back stronger, @DjokerNole 💚



Novak Djokovic will miss Serbia’s tie against Denmark in the #DavisCup Qualifiers First Round taking place 31 January – 2 February. pic.twitter.com/lHkpRN7Gsw