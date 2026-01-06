Récemment de passage dans une émis­sion en Serbie, Novak Djokovic s’est longue­ment confié sur sa carrière et sa magni­fique riva­lité avec Roger Federer et Rafael Nadal.

Et après être revenu sur certaines tensions entre eux au moment où il est devenu numéro 1 mondial, le Serbe a évoqué un certain vide depuis qu’ils ont tous les deux pris leur retraite.

« Une grande partie de moi est partie avec eux. Lorsque Federer est parti et que Nadal s’est progres­si­ve­ment retiré, sans prendre offi­ciel­le­ment sa retraite, mais même lors­qu’il était encore là, je me sentais diffé­rent. Après son départ défi­nitif, je suis vrai­ment diffé­rent. Je pensais que ce ne serait pas le cas, mais c’est pour­tant vrai… »