Récemment de passage dans une émission en Serbie, Novak Djokovic s’est longuement confié sur sa carrière et sa magnifique rivalité avec Roger Federer et Rafael Nadal.
Et après être revenu sur certaines tensions entre eux au moment où il est devenu numéro 1 mondial, le Serbe a évoqué un certain vide depuis qu’ils ont tous les deux pris leur retraite.
January 2, 2026
« Une grande partie de moi est partie avec eux. Lorsque Federer est parti et que Nadal s’est progressivement retiré, sans prendre officiellement sa retraite, mais même lorsqu’il était encore là, je me sentais différent. Après son départ définitif, je suis vraiment différent. Je pensais que ce ne serait pas le cas, mais c’est pourtant vrai… »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 19:45