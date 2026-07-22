Accueil ATP

Novak Djokovic : « Des quatre tour­nois du Grand Chelem, je pense que c’est le plus diver­tis­sant et le plus passionnant »

Par
Baptiste Mulatier
-
1890

À l’occasion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic a donné une inter­view à CBS, dans laquelle il a notam­ment expliqué l’une des raisons pour lesquelles il continue de jouer à 39 ans.

Le Serbe de 39 ans a égale­ment évoqué la prochaine grande échéance qui l’at­tend, où il visera encore un 25e titre du Grand Chelem : l’US Open, du 30 août au 13 septembre. 

« L’US Open est l’un des quatre tour­nois du Grand Chelem. C’est, je pense, le plus diver­tis­sant ; le plus passion­nant des tour­nois du Grand Chelem. Et il se déroule dans le plus grand stade de notre sport : Arthur Ashe. J’ai hâte d’y être. L’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles je continue à concourir, c’est l’énergie du public, ainsi que la recon­nais­sance et le respect que j’ai reçus, en parti­cu­lier ces dernières années, partout dans le monde ; c’est quelque chose pour lequel… je ne saurais assez remer­cier les gens. Cela compte énor­mé­ment pour moi. »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 08:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥