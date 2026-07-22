À l’occasion de la sortie de son docu­men­taire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic a donné une inter­view à CBS, dans laquelle il a notam­ment expliqué l’une des raisons pour lesquelles il continue de jouer à 39 ans.

Le Serbe de 39 ans a égale­ment évoqué la prochaine grande échéance qui l’at­tend, où il visera encore un 25e titre du Grand Chelem : l’US Open, du 30 août au 13 septembre.

« L’US Open est l’un des quatre tour­nois du Grand Chelem. C’est, je pense, le plus diver­tis­sant ; le plus passion­nant des tour­nois du Grand Chelem. Et il se déroule dans le plus grand stade de notre sport : Arthur Ashe. J’ai hâte d’y être. L’une des prin­ci­pales raisons pour lesquelles je continue à concourir, c’est l’énergie du public, ainsi que la recon­nais­sance et le respect que j’ai reçus, en parti­cu­lier ces dernières années, partout dans le monde ; c’est quelque chose pour lequel… je ne saurais assez remer­cier les gens. Cela compte énor­mé­ment pour moi. »