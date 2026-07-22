À l’occasion de la sortie de son documentaire The Wolf in Winter, attendu le 20 août sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic a donné une interview à CBS, dans laquelle il a notamment expliqué l’une des raisons pour lesquelles il continue de jouer à 39 ans.
Le Serbe de 39 ans a également évoqué la prochaine grande échéance qui l’attend, où il visera encore un 25e titre du Grand Chelem : l’US Open, du 30 août au 13 septembre.
« L’US Open est l’un des quatre tournois du Grand Chelem. C’est, je pense, le plus divertissant ; le plus passionnant des tournois du Grand Chelem. Et il se déroule dans le plus grand stade de notre sport : Arthur Ashe. J’ai hâte d’y être. L’une des principales raisons pour lesquelles je continue à concourir, c’est l’énergie du public, ainsi que la reconnaissance et le respect que j’ai reçus, en particulier ces dernières années, partout dans le monde ; c’est quelque chose pour lequel… je ne saurais assez remercier les gens. Cela compte énormément pour moi. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 08:55