AccueilATPNovak Djokovic dévoile ses trois grandes idoles, tous sports confondus
ATPActualité

Novak Djokovic dévoile ses trois grandes idoles, tous sports confondus

Thomas S
Par Thomas S

-

0

Invité lors d’une confé­rence à Dubaï en marge des Globe Soccer Awards 2025, Novak Djokovic a notam­ment évoqué sa passion pour le sport dès son plus jeune âge.

Le Serbe en a profité pour dévoiler les trois grands idoles de sa jeunesse. 

« Enfant, je regar­dais beau­coup le sport à la télé­vi­sion. J’étais passionné de tennis, de basket‐ball et je ne ratais jamais une compé­ti­tion de ski d’Alberto Tomba. Dans cette disci­pline, c’était mon idole. J’ai grandi avec son mythe, ainsi que ceux de Kobe Bryant dans le basket‐ball et Pete Sampras dans le tennis. Pete a été mon modèle et ma réfé­rence dès le premier jour où j’ai pris une raquette en main. »

Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 19:09

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.