Invité lors d’une confé­rence à Dubaï en marge des Globe Soccer Awards 2025, Novak Djokovic a notam­ment évoqué sa passion pour le sport dès son plus jeune âge.

Le Serbe en a profité pour dévoiler les trois grands idoles de sa jeunesse.

« Enfant, je regar­dais beau­coup le sport à la télé­vi­sion. J’étais passionné de tennis, de basket‐ball et je ne ratais jamais une compé­ti­tion de ski d’Alberto Tomba. Dans cette disci­pline, c’était mon idole. J’ai grandi avec son mythe, ainsi que ceux de Kobe Bryant dans le basket‐ball et Pete Sampras dans le tennis. Pete a été mon modèle et ma réfé­rence dès le premier jour où j’ai pris une raquette en main. »