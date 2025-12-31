Invité lors d’une conférence à Dubaï en marge des Globe Soccer Awards 2025, Novak Djokovic a notamment évoqué sa passion pour le sport dès son plus jeune âge.
Le Serbe en a profité pour dévoiler les trois grands idoles de sa jeunesse.
« Enfant, je regardais beaucoup le sport à la télévision. J’étais passionné de tennis, de basket‐ball et je ne ratais jamais une compétition de ski d’Alberto Tomba. Dans cette discipline, c’était mon idole. J’ai grandi avec son mythe, ainsi que ceux de Kobe Bryant dans le basket‐ball et Pete Sampras dans le tennis. Pete a été mon modèle et ma référence dès le premier jour où j’ai pris une raquette en main. »
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 19:09