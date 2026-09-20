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Novak Djokovic : « Dire que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz me ressemblent est le plus beau des compliments »

Par
Jean Muller
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Dans le prochain épisode du podcast Cold as balls de l’hu­mou­riste améri­cain Kevin Hart, Novak Djokovic sera l’in­vité. Une inter­view décalée où les spor­tifs de haut niveau s’ex­priment depuis un bain de glace.

Sur Instagram, un extrait de cet échange a été relayé pour le teaser. Questionné sur son rôle de mentor auprès des jeunes joueurs du circuit, l’homme aux 24 titres en Grand Chelem estime avoir influencé Jannik Sinner et Carlos Alcaraz dans leur façon de jouer.

Hart : « Avez‐vous pris sous votre aile certains des jeunes joueurs ? »

Djokovic : « Je pense que tous ceux qui suivent le tennis, Sinner et Alcaraz, vous connaissez leur façon de jouer, non ? Vous connaissez leurs styles ? À qui ressemblent‐ils ? 

Hart : À toi ? 

Djokovic : « Donc, pour moi, c’est le plus beau des compliments ».

Hart : « À toi, je suis très sérieux. »

Djokovic : « Si j’ai réussi à marquer les esprits, j’en suis heureux parce que c’est juste­ment le but. »

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 10:02

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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