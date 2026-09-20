Dans le prochain épisode du podcast Cold as balls de l’hu­mou­riste améri­cain Kevin Hart, Novak Djokovic sera l’in­vité. Une inter­view décalée où les spor­tifs de haut niveau s’ex­priment depuis un bain de glace.

Sur Instagram, un extrait de cet échange a été relayé pour le teaser. Questionné sur son rôle de mentor auprès des jeunes joueurs du circuit, l’homme aux 24 titres en Grand Chelem estime avoir influencé Jannik Sinner et Carlos Alcaraz dans leur façon de jouer.

Hart : « Avez‐vous pris sous votre aile certains des jeunes joueurs ? »

Djokovic : « Je pense que tous ceux qui suivent le tennis, Sinner et Alcaraz, vous connaissez leur façon de jouer, non ? Vous connaissez leurs styles ? À qui ressemblent‐ils ?

Hart : À toi ?

Djokovic : « Donc, pour moi, c’est le plus beau des compliments ».

Hart : « À toi, je suis très sérieux. »

Djokovic : « Si j’ai réussi à marquer les esprits, j’en suis heureux parce que c’est juste­ment le but. »