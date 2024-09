Dans une longue inter­view accordée à la Radio Télévision Serbe, Novak Djokovic s’est large­ment exprimé sur sa médaille d’or qui va le marquer pour sa vie entière.

Il a aussi évoqué son souci d’au­jourd’hui : trouver la moti­va­tion pour donner le meilleur de lui même.

Dans cet entre­tien, on découvre aussi que sa plus grande inquié­tude après sa bles­sure à Roland‐Garros était bien de ne pas pouvoir jouer Paris2024.

« Quand tu es à ma place, la pres­sion est toujours présente. Quand on s’at­tend à ce que vous gagniez chaque match, surtout. J’essaye toujours d’at­teindre une certaine perfec­tion, je me prépare à cela, je sacrifie beau­coup de mon temps et de mon énergie pour me résoudre à jouer le meilleur tennis quand c’est impor­tant. Mais il est vrai que c’est un peu diffé­rent ces dernières années, j’ai vieilli. Je dois être plus sélectif dans le choix des tour­nois où je souhaite atteindre mon apogée »