La longé­vité de Novak Djokovic est en train de faire très mal aux nombreux records de Roger Federer. 

Le dernier en date est le nombre de parti­ci­pa­tions en Grand Chelem. Alors que le Suisse et Feliciano Lopez domi­naient ce clas­se­ment avec 81 Grands Chelems disputés en carrière, ils vont être rejoint par le Serbe, qui sera opposé Pedro Martinez ce dimanche au premier tour de l’Open d’Australie. 

Et sauf bles­sure, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem deviendra le seul déten­teur de ce record dans quelques mois à Roland‐Garros. 

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 16:44

