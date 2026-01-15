La longévité de Novak Djokovic est en train de faire très mal aux nombreux records de Roger Federer.
Le dernier en date est le nombre de participations en Grand Chelem. Alors que le Suisse et Feliciano Lopez dominaient ce classement avec 81 Grands Chelems disputés en carrière, ils vont être rejoint par le Serbe, qui sera opposé Pedro Martinez ce dimanche au premier tour de l’Open d’Australie.
By playing #AusOpen2026, Novak Djokovic has reached his 81th Slam appearance, becoming the male player with most Slam played alongside Feliciano Lopez and Roger Federer.— Luca Brancher (@LucaBeck) January 15, 2026
81 Novak DJOKOVIC🇷🇸, Feliciano Lopez🇪🇸 and Roger Federer🇨🇭
75 Stan WAWRINKA🇨🇭, Richard Gasquet🇫🇷
71 Fernando…
Et sauf blessure, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem deviendra le seul détenteur de ce record dans quelques mois à Roland‐Garros.
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 16:44