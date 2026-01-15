La longé­vité de Novak Djokovic est en train de faire très mal aux nombreux records de Roger Federer.

Le dernier en date est le nombre de parti­ci­pa­tions en Grand Chelem. Alors que le Suisse et Feliciano Lopez domi­naient ce clas­se­ment avec 81 Grands Chelems disputés en carrière, ils vont être rejoint par le Serbe, qui sera opposé Pedro Martinez ce dimanche au premier tour de l’Open d’Australie.

By playing #AusOpen2026, Novak Djokovic has reached his 81th Slam appea­rance, beco­ming the male player with most Slam played along­side Feliciano Lopez and Roger Federer.



81 Novak DJOKOVIC🇷🇸, Feliciano Lopez🇪🇸 and Roger Federer🇨🇭

75 Stan WAWRINKA🇨🇭, Richard Gasquet🇫🇷

Et sauf bles­sure, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem deviendra le seul déten­teur de ce record dans quelques mois à Roland‐Garros.