Novak Djokovic a récem­ment accordé un entre­tien au maga­zine GQ sur la théma­tique du temps. Invité à s’ex­primer sur les leçons tirées de sa glorieuse carrière sur les courts, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem explique l’im­por­tance de sa famille.

Le Serbe explique qu’en 2010, son clan lui a permis de main­tenir le cap dans une spirale néga­tive où il ne parve­nait pas à trouver la solu­tion contre Roger Federer et Rafael Nadal lors de ses oppositions.

« Les plus grandes leçons viennent toujours des échecs, lors­qu’on remet vrai­ment tout en ques­tion, en se deman­dant si l’on a vrai­ment ce qu’il faut ou non. Prenons l’exemple de 2010 : j’avais en quelque sorte envie d’abandonner le tennis, je ne savais pas si j’avais ce qu’il fallait et je n’arrivais pas à atteindre la première place mondiale. Je perdais contre Rafael Nadal et Roger Federer, mes deux plus grands rivaux, la plupart des grands matchs que nous avons disputés l’un contre l’autre ces années‐là, et j’étais vrai­ment stressé par tout ce qui se passait. Donc, l’un des plus grands tour­nants, je dirais, ça doit être la famille et aussi le fait de prendre soin de moi. Je pense que c’est impor­tant, la prière, un bon sommeil, une bonne alimen­ta­tion, la récu­pé­ra­tion, les rela­tions humaines, c’est quelque chose que j’essaie toujours de privilégier ».