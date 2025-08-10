AccueilATPNovak Djokovic en pleine préparation pour l'US Open, ça ne rigole pas...
Novak Djokovic ne parti­cipe pas au Masters 1000 de Cincinnati, mais le Serbe compte bien arriver à l’US Open dans ses meilleures dispositions.

Son absence sur les tour­nois de prépa­ra­tion avait de quoi inquiéter, comme l’a relevé Jimmy Connors, mais dans une vidéo où l’on aper­çoit Novak en train de s’en­traîner au Monténégro, il semble que la frappe de balle du Serbe soit toujours aussi impactante.

Le son produit par les frappes de Nole a de quoi rassurer. La légende Serbe compte bien arriver à New York avec l’envie de faire mal à ses adversaires !

Publié le dimanche 10 août 2025 à 14:16

