Novak Djokovic ne participe pas au Masters 1000 de Cincinnati, mais le Serbe compte bien arriver à l’US Open dans ses meilleures dispositions.
Son absence sur les tournois de préparation avait de quoi inquiéter, comme l’a relevé Jimmy Connors, mais dans une vidéo où l’on aperçoit Novak en train de s’entraîner au Monténégro, il semble que la frappe de balle du Serbe soit toujours aussi impactante.
. @DjokerNole in Montenegro 🇲🇪— Milica Milutinovic (@MilicaM84932667) August 10, 2025
Portonovi 🌞
Practice session 🎾#Montenegro #NoleFam
📸: @u_penjanju IG @majahuta pic.twitter.com/CpgRxIi7gX
Le son produit par les frappes de Nole a de quoi rassurer. La légende Serbe compte bien arriver à New York avec l’envie de faire mal à ses adversaires !
Publié le dimanche 10 août 2025 à 14:16