Bien arrivé en Californie pour disputer le Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic a profité de son passage pour rendre visite à une équipe de foot­ball améri­cain locale.

Comme souvent, le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem n’a pas manqué de livrer un message inspi­rant, en insis­tant sur l’importance du collectif, une dimen­sion qui lui manque parfois en tant que joueur évoluant dans un sport individuel :

« En tant qu’ath­lète indi­vi­duel, l’une des choses qui me manque vrai­ment, c’est cet esprit d’équipe que vous construisez et que vous entre­tenez ici au quoti­dien. Je vois à quel point vous aimez vous soutenir les uns les autres, vous encou­rager mutuel­le­ment et faire régner cet esprit. Cela ne peut que vous être béné­fique en tant qu’é­quipe, indi­vi­duel­le­ment, en tant qu’en­traî­neur, à l’en­semble de la commu­nauté et, bien sûr, à l’uni­ver­sité dont vous faites partie. C’est donc le moment. C’est le moment, car 10% de la vie nous arrive, et 90% de la vie consiste à réagir à ce qui nous arrive. Je vous souhaite donc bonne chance, je vous souhaite d’être la meilleure équipe de la NCAA l’année prochaine, je vous encouragerai. »

Un discours à son image.