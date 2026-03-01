Bien arrivé en Californie pour disputer le Masters 1000 d’Indian Wells, Novak Djokovic a profité de son passage pour rendre visite à une équipe de football américain locale.
Comme souvent, le Serbe aux 24 titres du Grand Chelem n’a pas manqué de livrer un message inspirant, en insistant sur l’importance du collectif, une dimension qui lui manque parfois en tant que joueur évoluant dans un sport individuel :
« En tant qu’athlète individuel, l’une des choses qui me manque vraiment, c’est cet esprit d’équipe que vous construisez et que vous entretenez ici au quotidien. Je vois à quel point vous aimez vous soutenir les uns les autres, vous encourager mutuellement et faire régner cet esprit. Cela ne peut que vous être bénéfique en tant qu’équipe, individuellement, en tant qu’entraîneur, à l’ensemble de la communauté et, bien sûr, à l’université dont vous faites partie. C’est donc le moment. C’est le moment, car 10% de la vie nous arrive, et 90% de la vie consiste à réagir à ce qui nous arrive. Je vous souhaite donc bonne chance, je vous souhaite d’être la meilleure équipe de la NCAA l’année prochaine, je vous encouragerai. »
The most decorated men’s tennis player in history stopped by today. @DjokerNole 🐐 #4sup pic.twitter.com/scBnEGIYSh— UCLA Football (@UCLAFootball) March 1, 2026
Un discours à son image.
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 12:06