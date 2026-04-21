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Novak Djokovic encore nostal­gique : « C’était le point culmi­nant de ma carrière, d’au­tant plus contre Carlos Alcaraz »

Par
Thomas S
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Présent ce lundi soir à Madrid pour la céré­monie des Laureus, récom­pen­sant les meilleurs spor­tifs de la saison dernière, Novak Djokovic, qui a remis un prix d’hon­neur au foot­bal­leur, Toni Kroos, a croisé l’un de nos confrères jour­na­listes sur le tapis rouge. Ce qui lui a rappelé un souvenir très spécial. 

« Tu viens de me rappeler la photo que tu m’avais montrée après la finale des Jeux olym­piques à Paris, quand j’avais remporté la médaille d’or, et où j’étais très ému et sensible. Et tu m’avais montré une photo de moi, faisant mes premiers pas sur un court de tennis. Voilà ce que cette victoire aux Jeux Olympiques a repré­senté pour moi. Je la clas­se­rais sans hésiter parmi les plus grands moments. Probablement le point culmi­nant de ma carrière, étant donné que j’avais 37 ans. Et gagner à 37 ans, c’était proba­ble­ment ma dernière et meilleure chance de remporter l’or olym­pique, d’au­tant plus contre Carlos, sur le court de Roland‐Garros. Cela a été une expé­rience incroyable et quelque chose que je n’ou­blierai jamais et proba­ble­ment mon plus beau souvenir. »

Publié le mardi 21 avril 2026 à 19:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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