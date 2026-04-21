Présent ce lundi soir à Madrid pour la cérémonie des Laureus, récompensant les meilleurs sportifs de la saison dernière, Novak Djokovic, qui a remis un prix d’honneur au footballeur, Toni Kroos, a croisé l’un de nos confrères journalistes sur le tapis rouge. Ce qui lui a rappelé un souvenir très spécial.
It all began with his first steps on a tennis court. 🥹— The Olympic Games (@Olympics) April 21, 2026
Two years ago, Novak Djokovic won an emotional gold at Paris 2024 – his fifth Olympic Games.
Could he make it six ? The tennis legend hasn’t ruled out competing again at #LA28 !#Olympics #Laureus26 @LaureusSport pic.twitter.com/nQHkyXndBV
« Tu viens de me rappeler la photo que tu m’avais montrée après la finale des Jeux olympiques à Paris, quand j’avais remporté la médaille d’or, et où j’étais très ému et sensible. Et tu m’avais montré une photo de moi, faisant mes premiers pas sur un court de tennis. Voilà ce que cette victoire aux Jeux Olympiques a représenté pour moi. Je la classerais sans hésiter parmi les plus grands moments. Probablement le point culminant de ma carrière, étant donné que j’avais 37 ans. Et gagner à 37 ans, c’était probablement ma dernière et meilleure chance de remporter l’or olympique, d’autant plus contre Carlos, sur le court de Roland‐Garros. Cela a été une expérience incroyable et quelque chose que je n’oublierai jamais et probablement mon plus beau souvenir. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 19:19