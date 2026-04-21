Présent ce lundi soir à Madrid pour la céré­monie des Laureus, récom­pen­sant les meilleurs spor­tifs de la saison dernière, Novak Djokovic, qui a remis un prix d’hon­neur au foot­bal­leur, Toni Kroos, a croisé l’un de nos confrères jour­na­listes sur le tapis rouge. Ce qui lui a rappelé un souvenir très spécial.

It all began with his first steps on a tennis court. 🥹



Two years ago, Novak Djokovic won an emotional gold at Paris 2024 – his fifth Olympic Games.



Could he make it six ? The tennis legend hasn’t ruled out compe­ting again at #LA28 !#Olympics #Laureus26 @LaureusSport pic.twitter.com/nQHkyXndBV — The Olympic Games (@Olympics) April 21, 2026

« Tu viens de me rappeler la photo que tu m’avais montrée après la finale des Jeux olym­piques à Paris, quand j’avais remporté la médaille d’or, et où j’étais très ému et sensible. Et tu m’avais montré une photo de moi, faisant mes premiers pas sur un court de tennis. Voilà ce que cette victoire aux Jeux Olympiques a repré­senté pour moi. Je la clas­se­rais sans hésiter parmi les plus grands moments. Probablement le point culmi­nant de ma carrière, étant donné que j’avais 37 ans. Et gagner à 37 ans, c’était proba­ble­ment ma dernière et meilleure chance de remporter l’or olym­pique, d’au­tant plus contre Carlos, sur le court de Roland‐Garros. Cela a été une expé­rience incroyable et quelque chose que je n’ou­blierai jamais et proba­ble­ment mon plus beau souvenir. »