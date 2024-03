Il était temps !

Deux semaines jour pour jour après sa défaite surprise au troi­sième tour du Masters 1000 d’Indian Wells face à Luca Nardi, Novak Djokovic, après avoir coupé avec le tennis et passé du bon temps entre la Californie et la Floride, a enfin repris la raquette et donc entamé sa prépa­ra­tion sur terre battue.

Le numéro 1 mondial a en effet été filmé ce mardi à Belgrade en train de s’en­traîner avec une certaine intensité.

Pour rappel, le Serbe fera son retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 7 au 14 avril).