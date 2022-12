Présent ce mercredi à Marbella pour une confé­rence de presse orga­nisée avec son équi­pe­men­tier Asics pour la présen­ta­tion de sa nouvelle paire de chaus­sures, la Court FF3, Novak Djokovic a répondu à une ques­tion concer­nant ses fameuses glis­sades sur le court.

Et d’après le Serbe, cette apti­tude lui vient de ses nombreuses sorties ski avec sa famille lors­qu’il était plus jeune. « Énormément de personnes me demandent pour­quoi je glisse autant lorsque je joue. Cela me vient beau­coup du ski, dans ma famille on a beau­coup skié, je le fais aussi et donc c’est quelque chose qui me vient natu­rel­le­ment et qui m’aide à récu­pérer immé­dia­te­ment la posi­tion sur le court. »