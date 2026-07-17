Récemment de passage sur la chaîne Youtube de l’analyste, Gill Gross, Steve Flink, journaliste réputé du monde du tennis et notamment connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur Pete Sampras ou encore sur la rivalité entre Roger Federer et Rafael Nadal, a évoqué le récent parcours de Novak Djokovic à Wimbledon tout en expliquant que ses chances d’obtenir un 25e titre du Grand Chelem devenaient de plus en plus faibles.
« Il va chérir ces moments sur le court. Et d’une certaine manière, il comprend que le rêve d’un 25e Grand Chelem ne se concrétisera peut‐être jamais. C’est de plus en plus évident, mais je pense qu’il se dit : ‘Je vais tout donner pour y arriver, mais si ça ne marche pas, je vais au moins m’assurer d’avoir, en cours de route, quelques matchs dont je me souviendrai toute ma vie et que mes enfants et ma femme pourront voir’. Le voir encore au sommet de mon art et continuer à battre d’autres joueurs de haut niveau, c’est stupéfiant quand on y pense. Il a 15 ans de moins que ces joueurs qui ont la vingtaine, alors qu’il en a 39. Et il parvient à les battre sans bénéficier d’un retour aussi efficace qu’autrefois. »
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 12:20