Récemment de passage sur la chaîne Youtube de l’ana­lyste, Gill Gross, Steve Flink, jour­na­liste réputé du monde du tennis et notam­ment connu pour avoir écrit plusieurs ouvrages sur Pete Sampras ou encore sur la riva­lité entre Roger Federer et Rafael Nadal, a évoqué le récent parcours de Novak Djokovic à Wimbledon tout en expli­quant que ses chances d’ob­tenir un 25e titre du Grand Chelem deve­naient de plus en plus faibles.

« Il va chérir ces moments sur le court. Et d’une certaine manière, il comprend que le rêve d’un 25e Grand Chelem ne se concré­ti­sera peut‐être jamais. C’est de plus en plus évident, mais je pense qu’il se dit : ‘Je vais tout donner pour y arriver, mais si ça ne marche pas, je vais au moins m’assurer d’avoir, en cours de route, quelques matchs dont je me souvien­drai toute ma vie et que mes enfants et ma femme pour­ront voir’. Le voir encore au sommet de mon art et conti­nuer à battre d’autres joueurs de haut niveau, c’est stupé­fiant quand on y pense. Il a 15 ans de moins que ces joueurs qui ont la ving­taine, alors qu’il en a 39. Et il parvient à les battre sans béné­fi­cier d’un retour aussi effi­cace qu’autrefois. »