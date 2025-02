Le capi­taine de l’équipe serbe est aussi l’un des meilleurs amis de Novak Djokovic.

Quand on touche à son cham­pion, il montre donc les dents comme l’on dit. En confé­rence de presse en marge de la Coupe Davis, il a tenu à revenir sur l’af­faire australienne.

« Si j’avais embauché ce jour­na­liste, je l’aurais immé­dia­te­ment viré. Il n’aurait plus jamais travaillé dans le sport. Imiter un athlète pendant le tournoi est inac­cep­table. Je pense que des excuses ne suffisent pas. Je pense qu’il devrait être banni du tennis à vie. Je pense que Novak est traité de plus en plus mal. Il est surpre­nant et triste de voir le plus grand joueur de l’histoire devoir vivre autant de mauvaises choses en Australie »