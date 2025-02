Les doutes qui persis­taient sur la parti­ci­pa­tion ou non de Novak Djokovic à l’ATP 500 de Doha viennent d’être effacés par le Serbe en personne. Non seule­ment Nole parti­ci­pera, mais en plus, il est tota­le­ment rétabli de sa bles­sure et a la rage de vaincre, comme il l’a dit dans une inter­view pour le média Vijesti.

« La déchi­rure muscu­laire a disparu, la bles­sure est presque à 100% réparée et je suis prêt à aller cher­cher de nouvelles victoires. J’ai le feu vert de l’équipe médi­cale pour que je puisse m’en­traîner. Le tournoi de Doha est prévu dans sept jours donc je m’en tiens au programme. Dieu merci, j’ai pu récu­pérer rapi­de­ment. J’ai eu un peu plus de bles­sures ces derniers temps que durant les 15 premières années de ma carrière. Cela vient proba­ble­ment avec l’âge, mais mon corps m’écoute toujours, j’ai toujours un désir brûlant d’ac­com­plir de nouvelles choses. J’espère que le 100e trophée pourra arriver à Doha main­te­nant. Je le cherche depuis long­temps, depuis octobre dernier, mais on verra. Il viendra quand il le faudra. Je pense avoir prouvé avec ma victoire contre Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie que je peux encore concourir pour les plus grands trophées. »