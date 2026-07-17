En marge de l’avant‐première new‐yorkaise de son documentaire, « The Wolf in Winter », qui sortira le 20 août prochain sur la plateforme Amazon Prime Video, Novak Djokovic était de passage sur le plateau de la chaîne américaine, CBS Mornings.
Et le Serbe a tenu à évoquer le cas de ses deux jeunes frères, Marko et Djordje, dont les projets ont été en quelque sorte sacrifiés au profit de sa propre carrière. Mais Novak n’a rien oublié.
Novak Djokovic : “My two younger brothers wanted to play tennis, but I received the most resources. My parents felt bad but they had to make a choice. I made an oath to myself that I would repay my parents and siblings so they have the best life possible.”pic.twitter.com/9dqso034I0— Danny (@DjokovicFan_) July 17, 2026
« Mes deux petits frères voulaient jouer au tennis, mais c’est moi qui ai bénéficié du plus de moyens. Mes parents se sentaient coupables, mais ils ont dû faire un choix. Je me suis promis de rembourser mes parents et d’offrir à mes frères la meilleure vie possible. »
Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 18:45