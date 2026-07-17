En marge de l’avant‐première new‐yorkaise de son docu­men­taire, « The Wolf in Winter », qui sortira le 20 août prochain sur la plate­forme Amazon Prime Video, Novak Djokovic était de passage sur le plateau de la chaîne améri­caine, CBS Mornings.

Et le Serbe a tenu à évoquer le cas de ses deux jeunes frères, Marko et Djordje, dont les projets ont été en quelque sorte sacri­fiés au profit de sa propre carrière. Mais Novak n’a rien oublié.

Novak Djokovic : “My two younger brothers wanted to play tennis, but I received the most resources. My parents felt bad but they had to make a choice. I made an oath to myself that I would repay my parents and siblings so they have the best life possible.”pic.twitter.com/9dqso034I0 — Danny (@DjokovicFan_) July 17, 2026

« Mes deux petits frères voulaient jouer au tennis, mais c’est moi qui ai béné­ficié du plus de moyens. Mes parents se sentaient coupables, mais ils ont dû faire un choix. Je me suis promis de rembourser mes parents et d’of­frir à mes frères la meilleure vie possible. »