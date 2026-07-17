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Novak Djokovic est un seigneur : « Mes deux petits frères voulaient jouer au tennis, mais c’est moi qui ai béné­ficié du plus de moyens. Alors je me suis promis de leur offrir la meilleure vie possible »

Par
Thomas S
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En marge de l’avant‐première new‐yorkaise de son docu­men­taire, « The Wolf in Winter », qui sortira le 20 août prochain sur la plate­forme Amazon Prime Video, Novak Djokovic était de passage sur le plateau de la chaîne améri­caine, CBS Mornings.

Et le Serbe a tenu à évoquer le cas de ses deux jeunes frères, Marko et Djordje, dont les projets ont été en quelque sorte sacri­fiés au profit de sa propre carrière. Mais Novak n’a rien oublié. 

« Mes deux petits frères voulaient jouer au tennis, mais c’est moi qui ai béné­ficié du plus de moyens. Mes parents se sentaient coupables, mais ils ont dû faire un choix. Je me suis promis de rembourser mes parents et d’of­frir à mes frères la meilleure vie possible. »

Publié le vendredi 17 juillet 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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