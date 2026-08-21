C’est évidem­ment l’une des actua­lités marquantes de la semaine : la sortie, ce jeudi 20 août, du docu­men­taire consacré à Novak Djokovic, réalisé par Prime Video et dispo­nible sur la plateforme.

Interrogé à ce sujet lors d’un entre­tien en face‐à‐face accordé à Tennis Channel, le Serbe est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à raconter son histoire aujourd’hui et sur le message qu’il souhaite trans­mettre à travers ce documentaire.

« Il était temps pour moi de raconter l’histoire de mon parcours, de mes épreuves et de mes tribu­la­tions, en tant que joueur de tennis, mais aussi en tant que personne. Moi, Novak Djokovic, l’homme en dehors du court, que les gens connaissent moins, en parti­cu­lier ceux qui ne suivent pas forcé­ment le tennis.J’espère que nous pour­rons créer un lien et que certaines personnes pour­ront se recon­naître dans les valeurs univer­selles que j’essaie de trans­mettre, comme la rési­lience, la persé­vé­rance, la famille ou encore la confiance en soi lorsque les autres ne croient pas en vous » a déclaré Djokovic.