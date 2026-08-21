C’est évidemment l’une des actualités marquantes de la semaine : la sortie, ce jeudi 20 août, du documentaire consacré à Novak Djokovic, réalisé par Prime Video et disponible sur la plateforme.
Interrogé à ce sujet lors d’un entretien en face‐à‐face accordé à Tennis Channel, le Serbe est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à raconter son histoire aujourd’hui et sur le message qu’il souhaite transmettre à travers ce documentaire.
« Il était temps pour moi de raconter l’histoire de mon parcours, de mes épreuves et de mes tribulations, en tant que joueur de tennis, mais aussi en tant que personne. Moi, Novak Djokovic, l’homme en dehors du court, que les gens connaissent moins, en particulier ceux qui ne suivent pas forcément le tennis.J’espère que nous pourrons créer un lien et que certaines personnes pourront se reconnaître dans les valeurs universelles que j’essaie de transmettre, comme la résilience, la persévérance, la famille ou encore la confiance en soi lorsque les autres ne croient pas en vous » a déclaré Djokovic.
Publié le vendredi 21 août 2026 à 14:05