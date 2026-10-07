Novak Djokovic est décidément intouchable à Pékin. Le Serbe l’a une nouvelle fois prouvé en remportant le titre, après avoir notamment écarté Alexander Zverev et Daniil Medvedev, portant ainsi son incroyable bilan à 34 victoires pour aucune défaite dans la capitale chinoise.
Interrogé en conférence de presse après son sacre, Djokovic est revenu sur les exigences particulières du tennis et sur ce qui, selon lui, distingue ce sport des autres disciplines.
« Le fait est qu’un sport individuel comme le tennis exige un engagement et un dévouement à 100 % envers ce sport, non seulement en matière d’entraînement, mais aussi dans tous les aspects de la vie. Avec tout le respect que je dois aux autres sports – je pense qu’il en existe d’incroyables, je suis un grand fan de sport –, je pense qu’aucun sport n’est comparable au tennis. Si un jour vous ne vous sentez pas bien, vous êtes éliminé. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur le banc et attendre que quelqu’un vienne vous remplacer. C’est aussi un sport assez cruel, car il fonctionne selon un système à élimination directe. Nous avons un seul tournoi par an, les Finales du World Tour à Turin, où les matchs se déroulent en phase de poules. Pour tout le reste, c’est l’élimination directe. Si vous perdez au premier tour parce qu’un jour vous n’avez pas bien dormi, que vous avez une intoxication alimentaire, peu importe la raison, vous perdez, vous êtes éliminé. Mais c’est aussi ce qui rend notre sport si exigeant et si spécial » a déclaré Novak Djokovic.
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 17:14