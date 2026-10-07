Novak Djokovic est déci­dé­ment intou­chable à Pékin. Le Serbe l’a une nouvelle fois prouvé en rempor­tant le titre, après avoir notam­ment écarté Alexander Zverev et Daniil Medvedev, portant ainsi son incroyable bilan à 34 victoires pour aucune défaite dans la capi­tale chinoise.

Interrogé en confé­rence de presse après son sacre, Djokovic est revenu sur les exigences parti­cu­lières du tennis et sur ce qui, selon lui, distingue ce sport des autres disciplines.

« Le fait est qu’un sport indi­vi­duel comme le tennis exige un enga­ge­ment et un dévoue­ment à 100 % envers ce sport, non seule­ment en matière d’entraînement, mais aussi dans tous les aspects de la vie. Avec tout le respect que je dois aux autres sports – je pense qu’il en existe d’incroyables, je suis un grand fan de sport –, je pense qu’aucun sport n’est compa­rable au tennis. Si un jour vous ne vous sentez pas bien, vous êtes éliminé. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur le banc et attendre que quelqu’un vienne vous remplacer. C’est aussi un sport assez cruel, car il fonc­tionne selon un système à élimi­na­tion directe. Nous avons un seul tournoi par an, les Finales du World Tour à Turin, où les matchs se déroulent en phase de poules. Pour tout le reste, c’est l’élimination directe. Si vous perdez au premier tour parce qu’un jour vous n’avez pas bien dormi, que vous avez une intoxi­ca­tion alimen­taire, peu importe la raison, vous perdez, vous êtes éliminé. Mais c’est aussi ce qui rend notre sport si exigeant et si spécial » a déclaré Novak Djokovic.